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Центральный таможенный госпиталь отводится для больных коронавирусом

​Центральный таможенный госпиталь отводится для больных коронавирусом

Центральный таможенный госпиталь вошел в число медицинских учреждений особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении Report пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева подтвердила факт.

Она отметила, что больница прекратит прием пациентов с завтрашнего дня и будет подготовлена для лечения больных коронавирусом.

Отметим, что сегодня в стране для лечения больных коронавирусом выделено более 30 медицинских учреждений. В то же время накануне состоялось открытие трех больниц модульного типа. 

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