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Центра инноваций и снабжения Министерства здравоохранения передан TƏBIB

Центра инноваций и снабжения Министерства здравоохранения передан TƏBIB В целях организации деятельности медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, для обеспечения их необходимыми работами, услугами, материалами и другим оборудованием в порядке, ус
Здоровье
9 марта 2023 г. 17:04
Центра инноваций и снабжения Министерства здравоохранения передан TƏBIB

В целях организации деятельности медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, для обеспечения их необходимыми работами, услугами, материалами и другим оборудованием в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики ”О государственных закупках“, Центр Инноваций и снабжения вместе с имуществом передан в подчинение TƏBIB.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "О ряде мер по совершенствованию деятельности, связанной с поставками и обеспечением в сфере здравоохранения, и обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике".

Указанная часть указа вступила в силу с 1 января 2023 года.

Полномочия учредителя центра, предусмотренные статьей 8.2 закона “О публичных юридических лицах”, будет осуществлять TƏBİB.

Содержание и обеспечение деятельности Центра будет осуществляться за счет доходов от его деятельности, средств, поступающих от системы обязательного медицинского страхования, пожертвований, пожертвований и средств, поступающих из других источников, не запрещенных законом.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinin “İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi” əmlakı ilə birlikdə TƏBİB-ə verilib

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