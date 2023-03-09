Центра инноваций и снабжения Министерства здравоохранения передан TƏBIB

В целях организации деятельности медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, для обеспечения их необходимыми работами, услугами, материалами и другим оборудованием в порядке, ус

В целях организации деятельности медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями, для обеспечения их необходимыми работами, услугами, материалами и другим оборудованием в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики ”О государственных закупках“, Центр Инноваций и снабжения вместе с имуществом передан в подчинение TƏBIB.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "О ряде мер по совершенствованию деятельности, связанной с поставками и обеспечением в сфере здравоохранения, и обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике".

Указанная часть указа вступила в силу с 1 января 2023 года.

Полномочия учредителя центра, предусмотренные статьей 8.2 закона “О публичных юридических лицах”, будет осуществлять TƏBİB.

Содержание и обеспечение деятельности Центра будет осуществляться за счет доходов от его деятельности, средств, поступающих от системы обязательного медицинского страхования, пожертвований, пожертвований и средств, поступающих из других источников, не запрещенных законом.