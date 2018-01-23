Центр талассемии исключен из раздела неструктурных медицинских учреждений и объединений, находящихся в подчинении Минздрава

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "список неструктурных учреждений, находящихся в подчинении министерства здравоохранения".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-задэ.

В соответствии с решением, Центр талассемии исключен из раздела неструктурных медицинских учреждений и объединений, находящихся в подчинении Кабмина. Центр был включен в список неструктурных учреждений, находящихся в подчинении Минздрава в качестве публичного юридического лица.