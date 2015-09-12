​Центр гигиены и эпидемиологии: В этом году жалоб на качество хлеба не поступало

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В летние месяцы этого года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии жалоб от граждан на качество хлеба не поступало.

Об этом сообщил Report заведующий отделом питания Центра Имран Абдуллаев. По его словам, Центр осуществляет проверку качества хлеба на основе обращений граждан.

И.Абдуллаев, в основном, затронул вопрос картофельной болезни хлеба, возникающей чаще всего в летние месяцы: "Возникновение этой болезни связано с качеством муки и режимом хранения. Если пшеница загрязнена возбудителями картофельной болезни, они сохраняются в муке и в теплых, влажных условиях становятся причиной возникновения болезни. Зараженный хлеб имеет вид клееобразной массы с неприятным запахом".

И.Абдуллаев отметил, что есть несколько способов устранения проблемы: "Зараженный болезнью хлеб в магазинах должен быть незамедлительно уничтожен. В целом, признаки болезни не проявляются в течение 6-8 часов после производства хлеба. Иначе это говорило бы о сильном загрязнении муки. Обычно болезнь проявляет себя в течение 14-24 часов. Если это происходит в течение суток, такая мука может считаться условно пригодной к употреблению. Однако хлеб из этой муки должен незамедлительно быть выставлен на продажу".

Завотделом добавил, что хотя зараженный хлеб не представляет серьезной угрозы, он непригоден к употреблению: "Его нельзя давать даже животным. Зараженный хлеб превращается в массу, непригодную к употреблению".