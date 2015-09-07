​Центр гигиены и эпидемиологии: В Баку не производится дезинфекция мусора

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "За 6 месяцев этого года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии поступило 206 обращений. При анализе обращений стало известно, что в числе беспокоящих людей вопросов основное место занимает проблема возникновения антисанитарии".

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязимов.

"Основной беспокоящий нас вопрос заключается в санитарном состоянии города. Бытовые отходы должны периодически увозиться. Емкости, куда собирается мусор, в обязательном порядке должны дезинфицироваться. На территории населенных пунктов, в подвалах и у входов в блоки периодически должны проводиться дезинфекционные работы", - сказал З.Кязимов.

Он отметил, что департаменты жилищно-коммунального хозяйства каждого района должны заключать контракт для осуществления этой работы с территориальными отделами по дезинфекции: "Очень жаль, что на сегодняшний день департаменты жилищно-коммунального хозяйства не проявляют инициативу по заключению контрактов. Поэтому наши граждане жалуются на непериодическую перевозку бытовых отходов, рост числа беспризорных животных, преобладание насекомых, в том числе комаров.

Если на территории не занимаются своевременной перевозкой мусора, здесь непременно должны быть беспризорные животные. В местах, где встречаются беспризорные животные, преобладают насекомые, блохи и вызывающие различные заболевания инфекции".

З.Кязимов добавил, что в Баку не производится дезинфекция мусора. По его словам, в связи с проблемой была подана справка в Исполнительную власть города Баку, в то же время обращено к исполнительным властям районов. Однако никаких результатов нет: "Контракт заключают лишь 0,5% из них. Мы не можем ежедневно выходить на территории. Для этого существуют ответственные структуры. До сих пор я не сталкивался в СМИ с информацией, когда занимающийся контролем жилищно-эксплуатационных или же санитарно-коммунальных участков исполнительный орган заявлял о неперевозке бытовых отходов".