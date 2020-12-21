Центр Гамалеи и AstraZeneca проведут испытания комбинированной вакцины от COVID-19

Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca

Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р- Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", — сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов.

После этого директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом.

"Испытания не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", — добавил ученый.

Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.

Как отметил Гинцбург, компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4 процента, может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4 процента.

"Российский фонд фундаментальных исследований вместе с центром Гамалеи обратился к корпорации AstraZeneca с предложением о возможности использования одного из двух компонентов, которые входят в российскую вакцину "Спутник V",… для того чтобы усилить возможную эффективность вакцины AstraZeneca", - сказал он во время встречи по случаю подписания меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

По словам Гинцбурга, коллеги оценили предложение положительно и предположили, что это "действительно не только усилит возможную иммунологическую эффективность, но и создаст более продолжительную защиту".