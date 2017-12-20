Бывший руководитель Центральной клиники назначен исполнительным директором Бакинского оздоровительного центра - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском оздоровительном центре произошло новое назначение.

Как сообщает Report, на должность исполнительного директора Центра назначен бывший директор Центральной клинической больницы, турок Меликшах Аджунер.

Главврач Центра Хикмет Гасанов в заявлении Report подтвердил эту информацию. Хикмет Гасанов также отметил, что Центр будет играть роль научно-практической базы Бакинского филиала Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова: "После этого Центр продолжит свою деятельность как медицинское учреждение в статусе юридического лица публичного права. По этой причине в Бакинском оздоровительном центре будут открыты новые отделения".