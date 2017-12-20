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    Бывший руководитель Центральной клиники назначен исполнительным директором Бакинского оздоровительного центра - ЭКСКЛЮЗИВ

    Центр получил статус юридического лица публичного права

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском оздоровительном центре произошло новое назначение.

    Как сообщает Report, на должность исполнительного директора Центра назначен бывший директор Центральной клинической больницы, турок Меликшах Аджунер.

    Главврач Центра Хикмет Гасанов в заявлении Report подтвердил эту информацию. Хикмет Гасанов также отметил, что Центр будет играть роль научно-практической базы Бакинского филиала Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова: "После этого Центр продолжит свою деятельность как медицинское учреждение в статусе юридического лица публичного права. По этой причине в Бакинском оздоровительном центре будут открыты новые отделения".

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