Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98%

Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98%

Согласно законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", на расходы здравоохранения в 2024 году из госбюджета было выделено 1866,4 млн манатов.

Как сообщает Report, из этой суммы, в соответствии с заявками организаций-заказчиков, было использовано 1828,8 млн манатов или 98%.

Использованная сумма на 37,6 млн манатов или на 2% меньше прогноза, но на 106,7 млн манатов или на 6,2% больше по сравнению с 2023 годом. В отчетном году расходы на здравоохранение составили 1,4% от ВВП и 4,8% от расходов госбюджета (на 0,1 процентных пункта больше, чем в 2023 году).

74,8% или 1368 млн манатов использованных расходов на здравоохранение пришлось на долю Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, что на 104,2 млн манатов или на 8,2% больше по сравнению с 2023 годом. Из этой суммы 1228,4 млн манатов было направлено на обязательное медицинское страхование населения за счет средств госбюджета, а 139,6 млн манатов - на расходы, связанные с реализацией государственных программ и мероприятий в области здравоохранения.

За последние 5 лет, то есть в 2024 году по сравнению с 2020 годом, расходы на здравоохранение выросли на 141,2 млн манатов или на 8,4%.