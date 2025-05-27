О нас

Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98%

Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98% Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98%
Здоровье
27 мая 2025 г. 10:03
Бюджет здравоохранения в 2024 году использован на 98%

Согласно законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", на расходы здравоохранения в 2024 году из госбюджета было выделено 1866,4 млн манатов.

Как сообщает Report, из этой суммы, в соответствии с заявками организаций-заказчиков, было использовано 1828,8 млн манатов или 98%.

Использованная сумма на 37,6 млн манатов или на 2% меньше прогноза, но на 106,7 млн манатов или на 6,2% больше по сравнению с 2023 годом. В отчетном году расходы на здравоохранение составили 1,4% от ВВП и 4,8% от расходов госбюджета (на 0,1 процентных пункта больше, чем в 2023 году).

74,8% или 1368 млн манатов использованных расходов на здравоохранение пришлось на долю Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, что на 104,2 млн манатов или на 8,2% больше по сравнению с 2023 годом. Из этой суммы 1228,4 млн манатов было направлено на обязательное медицинское страхование населения за счет средств госбюджета, а 139,6 млн манатов - на расходы, связанные с реализацией государственных программ и мероприятий в области здравоохранения.

За последние 5 лет, то есть в 2024 году по сравнению с 2020 годом, расходы на здравоохранение выросли на 141,2 млн манатов или на 8,4%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan utilized 98% of 2024 healthcare budget
Версия на азербайджанском языке Ötən il büdcədə səhiyyə üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 98 faizi istifadə olunub

Другие новости из категории

АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствует стандартам ЕС
АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствует стандартам ЕС
26 мая 2025 г. 18:30
TƏBİB обеспечил медучреждения сывороткой против змеиного яда
TƏBİB обеспечил медучреждения сывороткой против змеиного яда
26 мая 2025 г. 16:20
Названы симптомы рака почки, заболеваемость которым растет среди молодых
Названы симптомы рака почки, заболеваемость которым растет среди молодых
23 мая 2025 г. 05:11
В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом
В Нахчыване зафиксировано массовое отравление фастфудом
22 мая 2025 г. 14:50
Увеличена численность сотрудников аппарата Минздрава
Увеличена численность сотрудников аппарата Минздрава
22 мая 2025 г. 14:50
Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи
Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи
21 мая 2025 г. 17:04
TƏBİB: На освобожденных территориях работой обеспечены более 80 врачей и медработников среднего звена
TƏBİB: На освобожденных территориях работой обеспечены более 80 врачей и медработников среднего звена
21 мая 2025 г. 09:47
Исследование: Кишечные бактерии могут защищать от побочных эффектов химиотерапии
Исследование: Кишечные бактерии могут защищать от побочных эффектов химиотерапии
21 мая 2025 г. 05:07
В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа
В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа
20 мая 2025 г. 22:39
ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями
ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями
20 мая 2025 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi