Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ

Интервью российского бюро Report с руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ Павлом Волчковым

В эксклюзивном интервью российского бюро Report руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в мире, новом выявленном во Вьетнаме типе коронавируса и второй волне СOVID-19.

- Какова текущая эпидемиологическая ситуация с пандемией в мире в целом?

- Пандемия началась в декабре в Китае. Из Китая, понятно что, вирус проник в разные страны в разное время - куда-то раньше, куда-то позже. Поэтому в целом обстановка смешанная. Есть страны, которые уже переболели, справились с ситуацией. Есть страны, которые еще активно сражаются с COVID-19.

Но в общем и целом, могу сказать, что это уже начало конца. Для Москвы, если говорить в процентах, я бы сказал, что от 40% до 60% людей уже выработали иммунитет к коронавирусу. По России в среднем сложно говорить, но, наверное, от 20% до 60% для разных регионов.

- Во Вьетнаме сообщается о появлении более заразного типа коронавируса SARS-CoV-2. Это мутация СOVID-19 или новый вирус?

- Вьетнам не предоставил убедительных доказательств того, что этот вирус более заразный. Фактически сегодня мы, обжегшись на молоке, дуем и на воду. И это правильно. Во Вьетнаме действительно предприняты беспрецедентные меры по локализации вспышки, и это хорошо, вне зависимости от того, более он заразный или менее. Судить о его заразности достаточно сложно, потому что мы сравниваем разные ситуации. Когда COVID-19 только появился мы не были готовы и реагировали на новости спустя рукава. Сейчас же весь мир ходит в масках, с пониманием относится к карантинным мерам, все, условно говоря, моют руки и понимают, зачем эта. Текущая ситуация не сравнима с тем, что было тогда.

Делать выводы о его заразности и опасности можно только на основе данных, которые мы не имеем, да и сами вьетнамцы ими пока не располагают. В общем и целом, мутация для вируса - это нормальное явление. Я бы неконструктивно тревоги здесь не поднимал, поднял бы именно конструктивную, направленную именно на локализацию вспышки. Это правильно.

- Сейчас некоторые уже потихоньку открывают границы, стоит ли в целом людям опасаться новых вирусов, подобных COVID-19 или его мутаций?

-Безусловно, беду надо всегда ждать, чтобы не повторилась история с COVID-19. Придет сезонный вирус гриппа, новый вирус, что-то еще к ним тоже надо быть готовым, это нормально, это часть нашей жизни. Просто реагировать на это нужно не впадая в стресс, а, наоборот готовиться заранее, чтобы на было как всегда "он пришел, а мы не ждали".

Инфекции - это закономерность, это ожидаемое событие. Именно поэтому во всех развитых странах есть сформированные протоколы реакции, есть специальные службы. Наша задача - иметь полноценные протоколы, мероприятия, которые позволили бы предотвратить вторжения инфекции, иметь возможность локализовать ее, если она проникла, чтобы вспышка не превратилась в эпидемию или, не дай бог, пандемию.

- Стоит ли нам ждать вторую волну, которую некоторые пророчат в сентябре?

-У всего должен быть ресурс. Чтобы была вторая волна, нужно чтобы было достаточное количество людей, у которых еще нет иммунитета. Но цифры снижаются, количество людей с иммунитетом растет. Поэтому какой бы то ни было второй волны скорее не будет. Будут географически флуктуации, когда, например, люди, уезжавшие во время карантина, вернутся и так далее. Но глобальных изменений не будет, лишь небольшие колебания.