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Будут выданы доплаты к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

Будут выданы доплаты к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 Кабинет министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских
Здоровье
9 марта 2022 г. 22:42
Будут выданы доплаты к зарплатам медработников, оказывающих помощь больным COVID-19

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, до 1 марта продлен срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstələrinə yardım edən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin müddəti uzadılıb

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