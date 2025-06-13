Страны ОТГ подготовят стратегию борьбы с онкологическими болезнями

Будет разработана онкологическая стратегия стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) разработают стратегию борьбы с онкологическими болезнями.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Евразийского онкологического общества Хильми Кодаз в заявлении журналистам на полях Первого конгресса онкологов стран ОТГ в Баку.

По его словам, в тюркских странах наиболее часто встречаются случаи рака легких и молочной железы.

"Проходящее в Баку мероприятие собрало врачей тюркского мира, которые борются с онкологическими заболеваниями. Здесь будут обсуждаться возможности совместного сотрудничества по ранней диагностике, профилактике и лечению онкологических заболеваний. Будет подготовлена совместная дорожная карта, на основе которой будут созданы различные комиссии, которые сформируют онкологическую стратегию стран-членов ОТГ".

Отметим, что в конгрессе принимают участие ученые, специалисты и официальные лица, представляющие Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Соединенные Штаты Америки, Германию, Таджикистан и Грузию, а также представители местных и международных организаций.

Конгресс продолжит свою работу до 14 июня.