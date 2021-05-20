Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль

Посольство Великобритании в Азербайджане стремится поделиться своим передовым опытом в области здравоохранения

Посольство Великобритании в Азербайджане стремится поделиться своим передовым опытом в области здравоохранения. Торговый отдел посольства организовал презентацию результатов маркетингового исследования, проведенного PwC в области здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Азербайджане, прибывший с визитом в Баку министр экспорта Великобритании Грэхэм Стюарт принял участие на мероприятии.

"Великобритания является мировым лидером в области цифрового здравоохранения и планирования, управления медицинской инфраструктурой, включая проектирование больниц, строительство и клинические партнерства.

Я знаю, что здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль в обеспечении благополучия страны", - заявил Грэхэм Стюарт.