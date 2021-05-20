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Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль

Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль Посольство Великобритании в Азербайджане стремится поделиться своим передовым опытом в области здравоохранения
Здоровье
20 мая 2021 г. 15:34
Британский министр: Здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль

Посольство Великобритании в Азербайджане стремится поделиться своим передовым опытом в области здравоохранения. Торговый отдел посольства организовал презентацию результатов маркетингового исследования, проведенного PwC в области здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Азербайджане, прибывший с визитом в Баку министр экспорта Великобритании Грэхэм Стюарт принял участие на мероприятии.

"Великобритания является мировым лидером в области цифрового здравоохранения и планирования, управления медицинской инфраструктурой, включая проектирование больниц, строительство и клинические партнерства.

Я знаю, что здравоохранение в Азербайджане играет все более важную роль в обеспечении благополучия страны", - заявил Грэхэм Стюарт.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir Azərbaycanın səhiyyə sistemindən danışıb
Версия на английском языке ФотоBritish Minister: "Healthcare is playing an ever-increasing role in Azerbaijan"

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