Британские ученые рассчитали реальную летальность от COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое показало коэффициент летальности от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.
Анализ показал, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%. Отмечается, что при расчетах специалисты ликвидировали неточности прошлых исследований.
Ученые полагают, что высокие показатели смертности в развитых странах связаны с большим числом граждан преклонного возраста. Так, в возрастной группе старше 80 лет от вызванных COVID-19 последствий умирают порядка 5% человек, а среди пациентов младше 40 лет — около 0,1%.
Специалисты проанализировали 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела.В своей работе они учитывали постепенное уменьшение количества антител, в связи с чем оценка доли умерших от числа зараженных может быть завышенной.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.