Британские ученые рассчитали реальную летальность от COVID-19

Ученые Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое показало коэффициент летальности от коронавируса

Ученые Имперского колледжа Лондона провели исследование, которое показало коэффициент летальности от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий отчет опубликован на сайте учебного заведения.

Анализ показал, что в странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15%, а в бедных странах — 0,23%. Отмечается, что при расчетах специалисты ликвидировали неточности прошлых исследований.

Ученые полагают, что высокие показатели смертности в развитых странах связаны с большим числом граждан преклонного возраста. Так, в возрастной группе старше 80 лет от вызванных COVID-19 последствий умирают порядка 5% человек, а среди пациентов младше 40 лет — около 0,1%.

Специалисты проанализировали 175 научных работ и результаты десяти тестирований на антитела.В своей работе они учитывали постепенное уменьшение количества антител, в связи с чем оценка доли умерших от числа зараженных может быть завышенной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.