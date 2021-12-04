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Британские ученые назвали срок окончания пандемии коронавируса

Британские ученые назвали срок окончания пандемии коронавируса Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).
Здоровье
4 декабря 2021 г. 18:00
Британские ученые назвали срок окончания пандемии коронавируса

Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

"SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", — заявили в организации.

По мнению экспертов, этот срок может увеличиться, если меры по вакцинации и общему сдерживанию распространения заболевания будут недостаточно эффективными.

Кроме того, британские ученые определили, что в Соединенном Королевстве, по сравнению с остальной Европой, ситуация с ростом заболеваемости стабилизировалась. По их мнению, этого удалось добиться благодаря широкой прививочной кампании.

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