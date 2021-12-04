Британские ученые назвали срок окончания пандемии коронавируса

Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

Коронавирус будет представлять серьезную опасность как минимум до 2026 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли специалисты Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

"SARS-CoV-2 продолжит угрожать системе здравоохранения и требовать активного контроля посредством вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти ближайших лет", — заявили в организации.

По мнению экспертов, этот срок может увеличиться, если меры по вакцинации и общему сдерживанию распространения заболевания будут недостаточно эффективными.

Кроме того, британские ученые определили, что в Соединенном Королевстве, по сравнению с остальной Европой, ситуация с ростом заболеваемости стабилизировалась. По их мнению, этого удалось добиться благодаря широкой прививочной кампании.