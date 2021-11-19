Британские ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19

Британские ученые выявили эффективность препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2, в том числе против самого опасного - "дельта".

Британские ученые выявили эффективность препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2, в том числе против самого опасного - "дельта".

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

Исследования противоопухолевого и противовирусного препарата тапсигаргин, действующее вещество которого получают из растения Thapsia gargantea, ученые проводили и ранее. Так, в феврале эксперты Ноттингемского и Китайского сельскохозяйственного университета доказали, что тапсигаргин предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов уже после однократного применения.

В новом исследовании британские ученые во главе с профессором Чан Кин-Чоу выяснили, что препарат является не менее эффективным и против доминирующего сейчас в мире штамма "дельта" и его можно применять одновременно против нескольких инфекций, в том числе против гриппа, COVID-19 и RSV (респираторно-синцитиального вируса). Как утверждают ученые, тапсигаргин запускает высокоэффективный противовирусный врожденный иммунный ответ широкого спектра действия против трех основных типов респираторных вирусов человека, включая SARS-CoV-2.

"Тапсигаргин как противовирусный препарат очень эффективен против вариантов A, B и D (альфа, бета и дельта. - прим. ред.) SARS-CoV-2 при всех комбинациях инфекции", - сделали вывод исследователи.