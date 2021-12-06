Британская ученая предупредила о риске более смертоносной пандемии

Следующая пандемия может быть гораздо более смертоносной, чем COVID-19.

Следующая пандемия может быть гораздо более смертоносной, чем COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказала одна из ученых, стоящая за созданием вакцины AstraZeneca Сара Гилберт.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая (пандемия) может быть хуже. (Вирус) может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу", - приводит слова Гилберт телеканал Sky News.

Гилберт также высказалась по поводу нового штамма коронавируса "омикрон".

"Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают способность вируса передаваться... Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведенные вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения "омикроном", - заявила она.

Гилберт призвала соблюдать осторожность, пока не появится больше информации относительно нового штамма коронавируса.