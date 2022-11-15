Бразильские эпидемиологи обнаружили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

Эпидемиологи бразильского научно-производственного центра им. Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве страны выявили новый геновариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции в северном штате Амазонас.

Эпидемиологи бразильского научно-производственного центра им. Освалдо Круза (Fiocruz) при Минздраве страны выявили новый геновариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции в северном штате Амазонас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Fiocruz.

Вариант, который получил наименование BE.9, образовался от варианта BA.5.3.1, говорится в пресс-релизе. Как отмечается, у этого варианта имеются сходные мутации с геновариантом BQ.1. "Что интересно в новом варианте, так это то, что у него имеются мутации шипа K444T и N460K, как и в BQ.1.1. Кроме того, у BE.9 есть мутация Y144", - цитирует пресс-служба координатора исследования Тиагу Графа.

"Оба варианта не вызывали значительного роста числа тяжелых случаев заболевания в штате Амазонас на текущий момент", - подчеркивают эпидемиологи.

По словам ученых, штат Амазонас является наиболее репрезентативным с точки зрения прогнозирования эпидемиологической ситуации по ковиду. По опыту наблюдений за пандемией они пришли к выводу, что "ситуация в штате впоследствии повторяется в других регионах".