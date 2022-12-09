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Больницы на освобожденных территориях будут обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи

Больницы на освобожденных территориях будут обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи В связи с растущим спросом в центре внимания находится обеспечение новых медицинских центров, станций, в том числе больниц, строящихся на наших освобожденных территориях, автомобилями скорой медицинской помощи.
Здоровье
9 декабря 2022 г. 19:34
Больницы на освобожденных территориях будут обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи

В связи с растущим спросом в центре внимания находится обеспечение новых медицинских центров, станций, в том числе больниц, строящихся на наших освобожденных территориях, автомобилями скорой медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев сообщил президенту Ильхаму Алиеву 9 декабря во время ознакомления с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

С 2020 года по настоящее время агентство приобрело в общей сложности 249 автомобилей скорой медицинской помощи - 84 единицы марки Fiat Doblo, 131 единицу марки Mercedes, 34 единицы марки Ford Transit. Кроме того, специальные автомобили Mercedes Vito с двумя дифференциалами (4х4) обеспечивают комфортное и безопасное передвижение бригады скорой медицинской помощи в горном рельефе и в условиях бездорожья.

Эти автомобили использовались при эвакуации раненых в сложных условиях и бездорожье во время 44-дневной Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdəki xəstəxanalar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə təmin ediləcək

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