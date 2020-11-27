Боли в животе оказались симптомом редкой болезни

Врачи обнаружили у американки, пожаловавшейся на боли в животе, редкое заболевание, известное как "блуждающая селезенка".

Врачи обнаружили у американки, пожаловавшейся на боли в животе, редкое заболевание, известное как "блуждающая селезенка".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cоответствующий отчет опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

Перед тем, как заболеть, 36-летняя пациентка проходила обследование печени, во ходе которого никаких патологий селезенки выявлено не было. Однако через день женщина почувствовала боли в животе, у нее также началась рвота.

В отделении неотложной помощи ей сделали новые анализы, которые выявили смещение селезенки на 30 сантиметров. По мнению врачей, смещение органа произошло из-за печени, которая связана с селезенкой через систему вен.

У женщины ранее было диагностировано воспалительное заболевание печени, которое спровоцировало цирроз, что, в свою очередь, затруднило кровообращение. Из-за этого большое количество крови попадало в селезенку, вызывая ее расширение, что могло спровоцировать растяжение окружающих ее связок.

Медики отметили, что наиболее опасным последствием этого заболевания является инфаркт селезенки, что может привести к смерти.

Блуждающая селезенка - заболевание, обусловленное перерастяжением или недоразвитием связочного аппарата органа, фиксирующего селезенку в типичном месте, что может привести к перекруту, инфаркту и разрыву органа.