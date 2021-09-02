Более чем у 50 человек в Бразилии зафиксировали симптомы болезни Хаффа

Более 50 человек обратились к медикам в штате Амазонас с симптомами болезни Хаффа.

Более 50 человек обратились к медикам в штате Амазонас с симптомами болезни Хаффа.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1 .

По его информации, первые пациенты с характерными симптомами, одним из которых является потемнение мочи, начали отмечать в двадцатых числах августа. Это уже третья вспышка данного заболевания в штате, на этот раз один из случаев оказался летальным. Во всех случаях пациенты указывали на то, что незадолго до появления симптомов они употребляли в пищу рыбу.

Портал отмечает, что власти пока не выносили рекомендаций отказаться от употребления в пищу рыбы, поскольку не исключены другие возможные причины заболевания.