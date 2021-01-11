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Более 90 млн человек в мире заразились коронавирусом

Более 90 млн человек в мире заразились коронавирусом Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 90 млн
Здоровье
11 января 2021 г. 01:00
Более 90 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10 января 90 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразились 90 005 787 человек, из них 1 931 382 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (22 255 827) приходится на США, далее следуют Индия (10 450 284) и Бразилия (8 075 998).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 90 milyonu ötdü

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