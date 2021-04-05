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Более 561 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Более 561 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 131,02 млн, увеличившись за сутки более чем на 561 тыс.
Здоровье
5 апреля 2021 г. 22:46
Более 561 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 131,02 млн, увеличившись за сутки более чем на 561 тыс.

Согласно опубликованным в понедельник данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 8,1 тыс., превысив 2,85 млн.

По состоянию на 5 апреля в ВОЗ поступили сведения о 131 020 967 инфицированных и 2 850 521 умершем. Число заразившихся увеличилось на 561 783, умерших - на 8 196.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 36% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (207 369), на втором месте - Северная и Южная Америка (170 252), на третьем - Юго-Восточная Азия (118 051).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 372 016. Далее следуют Бразилия (12 953 597), Индия (12 589 067), Франция (4 746 588), Россия (4 589 540), Великобритания (4 359 392), Италия (3 668 264), Турция (3 487 050), Испания (3 291 394), Германия (2 893 883), Польша (2 448 463) и Колумбия (2 437 197).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 131 milyonu ötdü

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