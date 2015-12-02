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    Более 5000 желающих вступить в брак в Азербайджане являются носителями талассемии

    За последние 6 месяцев у 51 человека выявлена ВИЧ-инфекция, а у 183 человек - сифилис

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "В соответствии с "Правилами прохождения медицинского обследования лицами, желающими вступить в брак", с 1 июня по сегодняшний день медобследование прошли 75 тысяч человек, желающих вступить в брак".

    Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева. 

    По ее словам, выявлено, что 5 034 человека из них являются носителями талассемии.

    Директор института подчеркнула, что за последние 6 месяцев у 51 человека выявлена ВИЧ-инфекция, а у 183 человек - сифилис.

    Отметим, что в связи с утверждением некоторых нормативно-правовых актов относительно применения закона "Об изменениях в семейном кодексе", прохождение медицинского обследования гражданами, желающими вступить в брак, стало обязательным начиная с 1 июня этого года.

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