Более 48 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 48 миллионов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время составляет 48 004 848.

Большинство случаев COVID-19 зарегистрировано в США, где выявлено 9 694 176 случаев.

В список стран с самой высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией также входят Индия (8 316 588 случаев заражения), Бразилия (5 567 126), Россия (1 693 454), Франция (1 502 763), Испания (1 331 756), Аргентина (1 195 276), Колумбия (1 099 392), Великобритания (1 073 882) и Мексика (938 405).

Всего во время пандемии от коронавируса умерло 1 222 985 человек. При этом количество выздоровевших достигло 34 444 218.