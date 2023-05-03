Более 400 единиц оборудования закуплено для реанимационных отделений госбольниц

Государственное агентство обязательного медицинского страхования закупило новое оборудование с целью повышения уровня оснащения отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских учреждений, а также повышения эффективно

Государственное агентство обязательного медицинского страхования закупило новое оборудование с целью повышения уровня оснащения отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии государственных медицинских учреждений, а также повышения эффективности и качества медицинских услуг.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что оборудование, которое планируется передать государственным медицинским учреждениям в составе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в течение этого года, будет использоваться для оказания медицинских услуг в стационарных условиях и при вызовах скорой медицинской помощи.

Для постоянного мониторинга жизненных показателей пациента по целому ряду параметров во время транспортировки на машине скорой помощи, операции и реанимации было приобретено 200 кардиомониторов различных типов. 160 из них предназначены для реанимационных, 20 - для операционных отделений и 20 - для машин скорой помощи.

Приобретено 100 инфузоматов для введения лекарств в соответствующих дозах и с необходимой скоростью пациентам, получающим лечение в отделениях интенсивной терапии, реанимации и стационара.

Для проведения мероприятий сердечно-легочной реанимации приобретено 60 дефибрилляторов.

Закуплено 15 наркозных аппаратов для проведения общей анестезии при хирургических операциях, 25 аппаратов искусственной вентиляции легких - для обеспечения непрерывной подачи кислорода пациентам в отделениях интенсивной терапии и машинах скорой помощи.

Кроме того, было приобретено 25 стационарных и портативных аспираторов для удаления физиологических жидкостей из полости тела пациента или операционной раны при проведении хирургических операций и реанимационных мероприятий.

Отметим, что в 2022 году Агентство закупило в общей сложности 1768 единиц оборудования, приборов, инструментов и расходных материалов под 108 наименованиями.