Более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 115,65 млн, увеличившись за сутки более чем на 353 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 115,65 млн, увеличившись за сутки более чем на 353 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,1 тыс., превысив 2,57 млн.

По состоянию на 6 марта в ВОЗ поступили сведения о 115 653 459 инфицированных и 2 571 823 умерших. Число заразившихся увеличилось на 353 528, умерших - на 7 192.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (157 481), на втором месте - Северная и Южная Америка (121 576), на третьем - Восточное Средиземноморье (33 611).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 468 736. Далее следуют Индия (11 192 088), Бразилия (10 793 732), Россия (4 312 181), Великобритания (4 207 308), Франция (3 791 524), Испания (3 142 358), Италия (3 023 129), Турция (2 757 460), Германия (2 492 079), Колумбия (2 266 211) и Аргентина (2 141 854).