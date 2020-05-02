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Более 300 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы

Более 300 улиц и проспектов в Баку были продезинфицированы

© Report

С сегодняшнего утра на улицах и проспектах Баку, а также в отдаленных населенных пунктах и жилых районах проводятся масштабные дезинфекционные работы.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, в этих мероприятиях было задействовано 37 спецтехники, принадлежащих структурам исполнительной власти, 15 спецтехники, принадлежащих Министерству внутренних дел (МВД), а также более 2 000 работников коммунальных служб.

По состоянию на 17.00 проведена дезинфекция более 300 улиц и проспектов в городах и поселках.

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