Более 300 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу превысило 300 млн.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в пятницу превысило 300 млн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразился 300 002 021 человек, из них 5 471 856 умерли.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (58 449 898) приходится на США, далее следуют Индия (35 109 286) и Бразилия (22 328 252).