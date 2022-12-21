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Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС

Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС В Азербайджане в текущем году 18 268 граждан получили направления на кардиохирургические операции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
21 декабря 2022 г. 17:07
Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС

В Азербайджане в текущем году 18 268 граждан получили направления на кардиохирургические операции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в случае, когда оказание медуслуг в госучреждениях в составе TƏBİB не представляется возможным, граждане направляются в частные клиники по полису ОМС: "В январе-ноябре 2022 года было выдано 183 877 направлений 149 179 гражданам. В частных медклиниках им было оказано 66 860 медицинских услуг. 1 597 услуг оказано детям, 65 263 - взрослым".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 18 268 vətəndaşa ürək-damar əməliyyatı ilə bağlı göndəriş verilib

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