Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС

В Азербайджане в текущем году 18 268 граждан получили направления на кардиохирургические операции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

В Азербайджане в текущем году 18 268 граждан получили направления на кардиохирургические операции по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в случае, когда оказание медуслуг в госучреждениях в составе TƏBİB не представляется возможным, граждане направляются в частные клиники по полису ОМС: "В январе-ноябре 2022 года было выдано 183 877 направлений 149 179 гражданам. В частных медклиниках им было оказано 66 860 медицинских услуг. 1 597 услуг оказано детям, 65 263 - взрослым".