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BMJ Oncology: За 29 лет на 28% возросло число ранних смертей

BMJ Oncology: За 29 лет на 28% возросло число ранних смертей Исследование, проведенное интернациональной командой биологов и медиков из разных стран, включая Китай, США, Великобританию, Швецию и Грецию, показало, что рак становится все более распространенным среди молодых людей в мире.
Здоровье
8 сентября 2023 г. 06:51
BMJ Oncology: За 29 лет на 28% возросло число ранних смертей

Исследование, проведенное интернациональной командой биологов и медиков из разных стран, включая Китай, США, Великобританию, Швецию и Грецию, показало, что рак становится все более распространенным среди молодых людей в мире.

Как передает Report со ссылкой на портал BMJ Oncology, ранее считалось, что онкологические заболевания характерны для людей старше 50 лет, но это исследование опровергло этот стереотип.

Исследователи проанализировали данные по 29 видам рака, выявленным у людей в возрасте от 14 до 49 лет, на основе информации из "Глобального бремени болезней" за 2019 год. В исследование включили информацию из 204 стран. Они оценили уровень заболеваемости, смертности и годовое процентное изменение.

Результаты показали, что в 2019 году рак был диагностирован у 3,26 миллиона людей в возрасте от 14 до 49 лет, что на 79,1% больше, чем в 1990 году. Самой распространенной формой рака среди молодых был рак молочной железы. Однако, быстрый рост заболеваемости был также замечен у рака носоглотки и предстательной железы, в то время как рак печени показал самое существенное снижение.

Число смертей от рака с ранним началом выросло в 2019 году и составило 1,06 миллиона человек, что на 27,7% больше, чем в 1990 году. Наибольшее число смертей было связано с раком молочной железы, раком трахеи, бронхов и легких, а также раком желудка и колоректальным раком. Смертность от рака почки и рака яичников показала самый быстрый рост среди молодых, в то время как смертность от рака печени снизилась наиболее значительно. Эти результаты указывают на серьезные вызовы для общественного здравоохранения и подчеркивают важность ранней диагностики и профилактики рака среди молодых людей.

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Версия на азербайджанском языке Son 29 ildə dünyada xərçəng xəstəliyindən erkən ölümlər 28% artıb

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