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Bloomberg: к 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением

​Bloomberg: к 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирен

Проблема ожирения в США приобретает все большие масштабы, и к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, "проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется", и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована "тяжелая форма ожирения".

В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. Для многих американцев, как отметило агентство, альтернативное здоровое питание - непозволительная роскошь.

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