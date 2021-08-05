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Bloomberg: эффективность вакцин против COVID-19 снижается из-за дельта-штамма

Bloomberg: эффективность вакцин против COVID-19 снижается из-за дельта-штамма Эффективность существующих вакцин против COVID-19 снижается в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.
Здоровье
5 августа 2021 г. 09:15

Эффективность существующих вакцин против COVID-19 снижается в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом в среду со ссылкой на исследование британских ученых сообщило агентство Bloomberg.

По итогам исследования, в котором в период с 24 июня по 12 июля приняли участие порядка 98 тыс. человек по всей Англии, было выявлено, что показатель эффективности вакцин против заражения коронавирусной инфекцией снизился до 49%, причем данный показатель месяцем ранее составлял 64%. Кроме того, британские ученые также выяснили, что эффективность препаратов в борьбе с развитием симптомов коронавируса также упала до 59% с 83% месяцем раньше.

Как отмечает Bloomberg, ученые полагают, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта плюс" считается еще более заразным.

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