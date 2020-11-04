Бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение 5-летней дочери военнослужащего

Пятилетняя Сафия Гасанзаде страдает острым лимфобластным лейкозом и нуждается в срочной помощи

Ранее сообщалось, что дочь военнослужащего, участвующего в боях в Карабахе за территориальную целостность Азербайджана, пятилетняя Сафия Гасанзаде страдает острым лимфобластным лейкозом и нуждается в срочной помощи.

Как сообщает Report, азербайджанский бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение дочери военнослужащего.

Отметим, что острый лимфобластный лейкоз - опасное злокачественное заболевание системы крови. Заболевание приводит к поражению костного мозга, лимфоузлов, селезенки и других органов.