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Бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение 5-летней дочери военнослужащего

Бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение 5-летней дочери военнослужащего Пятилетняя Сафия Гасанзаде страдает острым лимфобластным лейкозом и нуждается в срочной помощи
Здоровье
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4 ноября 2020 г. 13:08
Бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение 5-летней дочери военнослужащего

Ранее сообщалось, что дочь военнослужащего, участвующего в боях в Карабахе за территориальную целостность Азербайджана, пятилетняя Сафия Гасанзаде страдает острым лимфобластным лейкозом и нуждается в срочной помощи.

Как сообщает Report, азербайджанский бизнесмен Анар Ализаде взял на себя расходы на лечение дочери военнослужащего.

Отметим, что острый лимфобластный лейкоз - опасное злокачественное заболевание системы крови. Заболевание приводит к поражению костного мозга, лимфоузлов, селезенки и других органов.

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Версия на азербайджанском языке İş adamı Anar Əlizadə atası cəbhədə döyüşən 5 yaşlı Safiyanın müalicəsini üzərinə götürdü

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