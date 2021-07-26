BioNTech планирует создать вакцину от малярии

Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса, планирует использовать эту технологию для создания вакцины от малярии.

Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса, планирует использовать эту технологию для создания вакцины от малярии.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"BioNTech сегодня объявила о старте своего проекта по малярии, который предполагает разработку хорошо переносимой и высокоэффективной вакцины от малярии и обеспечение устойчивого снабжения вакцинами на африканском континенте", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что отобрать наиболее перспективные образцы для старта клинических испытаний планируется к концу 2022 года.

Кроме того, BioNTech также намерена в 2022 году начать клинические испытания вакцины против туберкулёза.

Масштабные испытания первой мире вакцины от малярии были завершены в 2019 году, однако ВОЗ не дала ей широкого применения из-за низкой эффективности.