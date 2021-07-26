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BioNTech планирует создать вакцину от малярии 

BioNTech планирует создать вакцину от малярии  Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса, планирует использовать эту технологию для создания вакцины от малярии.
Здоровье
26 июля 2021 г. 21:56
BioNTech планирует создать вакцину от малярии 

Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса, планирует использовать эту технологию для создания вакцины от малярии.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"BioNTech сегодня объявила о старте своего проекта по малярии, который предполагает разработку хорошо переносимой и высокоэффективной вакцины от малярии и обеспечение устойчивого снабжения вакцинами на африканском континенте", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что отобрать наиболее перспективные образцы для старта клинических испытаний планируется к концу 2022 года.

Кроме того, BioNTech также намерена в 2022 году начать клинические испытания вакцины против туберкулёза.

Масштабные испытания первой мире вакцины от малярии были завершены в 2019 году, однако ВОЗ не дала ей широкого применения из-за низкой эффективности.

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Версия на азербайджанском языке “BioNTech” malyariya və vərəmə qarşı peyvənd yaratmağı planlaşdırır

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