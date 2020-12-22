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BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма СOVID-19

BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма СOVID-19 Вероятно, что уже имеющаяся вакцина компании, разработанная совместно с компанией Pfizer, эффективна против мутировавшего штамма
Здоровье
22 декабря 2020 г. 13:52
BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма СOVID-19

Гендиректор немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что компания может за шесть недель разработать вакцину против нового, "британского" штамма коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает AFP.

По словам Шахина, "весьма вероятно", что уже имеющаяся вакцина компании, разработанная совместно с компанией Pfizer, эффективна против мутировавшего штамма, однако при необходимости препарат можно адаптировать для вакцинации непосредственно против "британского" варианта вируса.

"Мы могли бы предоставить новую вакцину технически в течение шести недель", - сказал Шахин.

Мутацию обнаружили еще в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Впоследствии более 20 стран решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией.

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Версия на азербайджанском языке “BioNTech” COVID-19-un yeni növünə qarşı peyvənd hazırlamağa hazırdır
Версия на английском языке BioNTech CEO: Covid-19 vaccine will work on new UK variant

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