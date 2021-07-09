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BioNTech - Pfizer разработал вакцину против дельта-штамма COVID-19

BioNTech - Pfizer разработал вакцину против дельта-штамма COVID-19 Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса
Здоровье
9 июля 2021 г. 15:43
BioNTech - Pfizer разработал вакцину против дельта-штамма COVID-19

Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, создала специальный препарат против дельта-штамма коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"Компании разработают обновленную версию вакцины BioNTech - Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта", - говорится в заявлении.

При этом уточняется, что первая партия мРНК-вакцины для проведения испытаний была произведена на заводе BioNTech в Майнце (Германия).

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