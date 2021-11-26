BioNTech и Pfizer изучает новый штамм коронавируса

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, совместно с американской фармкомпанией Pfizer разработавшая вакцину от коронавируса, сообщила, что специалисты изучают обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, больше данных ожидается уже через д

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, совместно с американской фармкомпанией Pfizer разработавшая вакцину от коронавируса, сообщила, что специалисты изучают обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, больше данных ожидается уже через две недели.

"Мы ожидаем больше данных по лабораторным исследованиям самое позднее через две недели", - заявил представитель BioNTech, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

В компании подчеркнули, что данные позволят понять, может ли вариант коронавируса B.1.1.529 "потребовать корректировки вакцины" Pfizer/BioNTech в том случае, если он распространится по всему миру.