О нас
Report Georgia
Аудио новости

BioNTech и Pfizer изучает новый штамм коронавируса

BioNTech и Pfizer изучает новый штамм коронавируса Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, совместно с американской фармкомпанией Pfizer разработавшая вакцину от коронавируса, сообщила, что специалисты изучают обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, больше данных ожидается уже через д
Здоровье
26 ноября 2021 г. 16:36
BioNTech и Pfizer изучает новый штамм коронавируса

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, совместно с американской фармкомпанией Pfizer разработавшая вакцину от коронавируса, сообщила, что специалисты изучают обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, больше данных ожидается уже через две недели.

"Мы ожидаем больше данных по лабораторным исследованиям самое позднее через две недели", - заявил представитель BioNTech, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

В компании подчеркнули, что данные позволят понять, может ли вариант коронавируса B.1.1.529 "потребовать корректировки вакцины" Pfizer/BioNTech в том случае, если он распространится по всему миру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 30 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 30 тыс. человек
26 ноября 2021 г. 15:17
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 997 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 997 человек
26 ноября 2021 г. 15:14
Кардиолог: COVID-19 провоцирует осложнение сердечных заболеваний
Кардиолог: COVID-19 провоцирует осложнение сердечных заболеваний
26 ноября 2021 г. 12:32
ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса
ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса
26 ноября 2021 г. 03:14
ВОЗ: В мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям
ВОЗ: В мире нужно создать сеть по выпуску вакцин для подготовки к пандемиям
25 ноября 2021 г. 20:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 880 человек
25 ноября 2021 г. 16:44
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 32 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 32 тыс. человек
25 ноября 2021 г. 16:43
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет
25 ноября 2021 г. 16:33
Минздрав Турции попросил разрешить экстренное применение TURKOVAC
Минздрав Турции попросил разрешить экстренное применение TURKOVAC
25 ноября 2021 г. 12:29
Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 260 млн человек
Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 260 млн человек
25 ноября 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi