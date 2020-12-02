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Биологи узнали, как именно алкоголь нарушает работу мозга

Биологи узнали, как именно алкоголь нарушает работу мозга Подвыпившие люди становятся невнимательными из-за блокирования выработки гормона норэпинефрина
Здоровье
2 декабря 2020 г. 14:41
Биологи узнали, как именно алкоголь нарушает работу мозга

После спиртного люди становятся невнимательными из-за того, что алкоголь блокирует выработку гормона норэпинефрина, который играет важную роль в работе вспомогательных клеток мозжечка и некоторых регионов коры мозга. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли американские ученые, их исследование опубликовал научный журнал Nature Communications.

Доцент Техасского университета в Сан-Антонио (США) Мартин Паукерт и его коллеги уже почти десять лет пытаются выяснить, как именно развивается одно из главных видимых последствий от употребления алкоголя – потеря внимательности и координации движений. Несколько лет назад они обнаружили, что оба этих явления могут быть связаны с нарушениями выработки норэпинефрина. Однако точные механизмы их развития оставались загадкой для биологов.

В новом исследовании им удалось получить ответ на этот вопрос. Для этого ученые вводили мышам алкоголь в то время, пока те бегали по беговой дорожке. Из-за того, что концентрация спирта в их крови повышалась, животные теряли координацию движений и начинали чаще спотыкаться. Биологи при этом следили еще и за тем, как менялась активность мозжечка и тех областей коры головного мозга мышей, которые отвечают за внимание.

Ученые выяснили, что понижение концентрации норэпинефрина сперва больше всего влияло не на нейроны, а на те области коры и мозжечка, где присутствует так называемая глия Бергманна. Эта субстанция заполнена астроцитами – вспомогательными клетками мозга, которые защищают нейроны от повреждений, нормализуют обмен веществ и удаляют лишние сигнальные молекулы из их окрестностей.

Алкоголь нарушает работу этих клеток: он блокирует выработку норэпинефрина, из-за чего астроциты не могут нормально "ухаживать" за нейронами. В результате из-за того, что астроциты перестают удалять лишние сигнальные молекулы и поддерживать в порядке окружение нейронов, появляются проблемы в работе тех регионов коры и мозжечка, которые связаны с координацией движений и внимательностью.

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