Биологи узнали, как антибиотики влияют на продолжительность жизни

Австралийские ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований обнаружили, что антибиотики меняют кишечную микробиоту мышей, что сказывается на продолжительности их жизни.

Австралийские ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований обнаружили, что антибиотики меняют кишечную микробиоту мышей, что сказывается на продолжительности их жизни.

Как передает Report, статья опубликована в научном журнале Cell Reports .

Целью исследования было изучение воздействия антибиотиков на протяжении всей жизни - от младенчества до старости. Это первая подобная работа.

"Впервые мы отследили влияние, которое изменения микробиома кишечника из-за приема антибиотиков в раннем возрасте оказывает на мышей на протяжении всей их жизни", - заявил руководитель исследовательской группы Дэвид Линн.

Выяснилось, что после приема антибиотиков в желудках у мышей формировалось одно из двух микробных сообществ, которые в статье называются PAM 1 и PAM 2.

"Мыши из группы PAM 2 умирали примерно в два раза чаще, чем те, которые были повторно заселены микробиомом PAM 1, даже несмотря на то, что обе группы были однопометниками, подвергавшимися воздействию одних и тех же антибиотиков", - говорится в тексте.

Причина заключается в том, что мыши с микробиомом PAM 2 показали повышенную инсулинорезистентность в более позднем возрасте, указывающую на метаболическую дисфункцию. Кроме того, у них было гораздо больше воспалений в различных тканях, включая мозг и печень.