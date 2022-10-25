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Биологи создали белок для предотвращения аутоиммунных заболеваний

Биологи создали белок для предотвращения аутоиммунных заболеваний Ученые разработали новый способ борьбы с аутоиммунными заболеваниями.
Здоровье
25 октября 2022 г. 02:19
Биологи создали белок для предотвращения аутоиммунных заболеваний

Ученые разработали новый способ борьбы с аутоиммунными заболеваниями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на издание New Atlas.

Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали белок, который может помочь предотвратить аутоиммунные заболевания за счет увеличения количества регуляторных Т-клеток. Они создали молекулу белка, которая объединяет цитокин интерлейкин-2 с антицитокиновым антителом F5111. Получившееся вещество способствовало активации и росту числа регуляторных клеток.

В ходе исследования на мышах подтвердилось, что белок дает животным значительную защиту от развития аутоиммунных заболеваний.

Без иммунной системы человек не смог бы выжить без изолированной капсулы и непрерывного внимания врачей, но периодически она выходит из строя и начинает атаковать собственные ткани. Такого рода проблемы называются аутоиммунными заболеваниями.

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