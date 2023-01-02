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Биологи обнаружили, что вегетарианцы могут быть более склонны к депрессии

Биологи обнаружили, что вегетарианцы могут быть более склонны к депрессии Ученые из частного бразильского университета Unisinos обнаружили, что вегетарианцы в два раза чаще страдают от депрессивных эпизодов, чем люди, употребляющие мясо.
Здоровье
2 января 2023 г. 05:43
Биологи обнаружили, что вегетарианцы могут быть более склонны к депрессии
Freepik.com

Ученые из частного бразильского университета Unisinos обнаружили, что вегетарианцы в два раза чаще страдают от депрессивных эпизодов, чем люди, употребляющие мясо.

Как передает Report, результаты исследований опубликованы в Journal of Affective Disorders.

В новом исследовании ученые опросили свыше 14 тыс. жителей Бразилии в возрасте от 35 до 74 лет. Они обнаружили, что те, кто не ел мяса, в два раза чаще имели депрессивные эпизоды по сравнению с теми, кто ел мясо.

Авторы нового исследования отметили, что их результаты показывают наличие корреляции, но не причинно-следственной связи. Чтобы подтвердить или опровергнуть склонность вегетарианцев к депрессии, необходимы длительные и масштабные исследования.

Тем не менее новое исследование согласуется со многими предыдущими работами, изучавшими связь между вегетарианской диетой и депрессией. Наиболее подробное исследование было проведено во Франции в 2018 году. В нем оценивался не только статус вегетарианца, вегана или мясоеда, но и изучалось, какие продукты потребляли участники исследования. Например, вегетарианцы, которые не ели бобовые (например, фасоль, горох или чечевицу), с большей вероятностью испытывали симптомы, связанные с психическими расстройствами, такими как депрессия. Это может указывать на то, что депрессию вызывает не вегетарианская диета сама по себе, а ее нездоровые вариации.

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