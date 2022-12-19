Биологи нашли способ запустить регенерацию клеток сердца

Ученые из Университета Цукуба (Япония) нашли способ восстановить повреждение сердца у пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.

Ученые из Университета Цукуба (Япония) нашли способ восстановить повреждение сердца у пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.

Как сообщает Report , исследование опубликовано в журнале Circulation.

Взрослые клетки сердца имеют очень ограниченную способность образовывать новую сердечную ткань, поэтому поврежденные участки сердечной мышцы заполняются рубцовой тканью. Это ухудшает функцию сердца и приводит к аритмиям, прогрессирующей сердечной недостаточности и возможной смерти.

Исследователи искусственно вызывали у мышей сердечные приступы. Спустя месяц им вводили тамоксифен, чтобы активировать преобразование фибробластов (клеток, которые генерируют рубцовую ткань) в кардиомиоциты (нормальные клетки сердечной мышцы). Перепрограммирование всего 2% резидентных фибробластов в кардиомиоциты значительно улучшило функцию сердечной мышцы.

Более того, ученые смогли не только предотвратить образование дополнительной рубцовой ткани, но и превратили часть рубцовой ткани в функциональную. С помощью генетического анализа ученые подтвердили, что тамоксифен увеличивал экспрессию гена MGTH в сердечной мышце, что и перепрограммировало фибробласты.