Биолог рассказала о способах защититься от штамма "омикрон"

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что защититься от штамма "омикрон" COVID-19 помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что защититься от штамма "омикрон" COVID-19 помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Баранова подчеркнула, что в первую очередь необходимо перестать носить медицинские маски только на подбородке и начать использовать их правильно, закрывая нос. Также следует заранее приобрести обычные лекарства для домашней аптечки.

"Тесные аптеки могут являться местами распространения заболевания. Не сомневаюсь, что в начальной стадии коронавируса в них пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними придут люди, носящие маски на подбородках и подхватят инфекцию", - рассказала биолог.