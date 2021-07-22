Биолог рассказал, для кого особенно опасен штамм "дельта"

Для людей с иммунитетом после прививки или болезни «дельта»-штамм коронавируса не более смертоносный, чем другие разновидности вируса.

Для людей с иммунитетом после прививки или болезни «дельта»-штамм коронавируса не более смертоносный, чем другие разновидности вируса.

Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов.

"Он просто распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают больше те люди, которые уже привиты, например, или которые переболели. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает", - пояснил ученый.

В начале лета ученые сообщили об опасности "индийского штамма" SARS-CoV-2 - "дельта", в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

В ВОЗ сообщали, что вакцинация от коронавируса снижает вероятность госпитализации при заражении штаммом "дельта".