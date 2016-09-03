Билясуварская центральная районная больница сдана в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Билясуваре с работами, осуществленными в Центральной районной больнице на 132 койки после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что в этом лечебном учреждении установлено самое современное медицинское оборудование.

После ознакомления с больницей президент Ильхам Алиев встретился с коллективом медицинского учреждения и представителями общественности района.