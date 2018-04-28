Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов в разработку вакцины от гриппа

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс пожертвует 12 миллионов долларов на разработку универсальной вакцины от гриппа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание The Hill.

"Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект Grand Challenge (Великий Вызов) в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших ученых мира во всех дисциплинах, включая новые области", — заявил Гейтс.