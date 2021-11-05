Билл Гейтс: Теракты с применением биологического оружия опаснее пандемий

Мир должен готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия, которые могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.

Мир должен готовиться не только к новым пандемиям, но и к возможным террористическим атакам с применением биологического оружия, которые могут оказаться еще более опасными, чем распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на BBC , об этом в интервью британской общественной организации Policy Exchange заявил основатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс.

Он подчеркнул, что для противодействия новым угрозам необходимо потратить миллиарды долларов на исследования в области эпидемиологической безопасности и разработку конкретных механизмов борьбы с инфекционными заболеваниями.

Миллиардер призвал Всемирную организацию здравоохранения создать специальную рабочую группу по наблюдению за эпидемиологической ситуацией. По мнению Гейтса, эта структура также может готовиться к возможным нападениям биотеррористов, отрабатывая сценарии ликвидации их последствий.

"Рабочей группе при ВОЗ по вопросам пандемий, вероятно, понадобится около миллиарда долларов в год. Она будет заниматься наблюдением и проводить "бактериологические учения", как я их называю", - сказал основатель Microsoft в интервью бывшему министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, который сейчас возглавляет комитет британского парламента по вопросам здравоохранения.

Важность предупреждения угрозы терактов с применением биологического оружия Гейтс объясняет так: "А что если биотеррористы принесут оспу в 10 аэропортов? Нам известно, как на это может ответить мир? Есть естественно возникающие эпидемии и эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас. Я надеюсь, что через пять лет я смогу написать книгу под названием "Мы готовы к следующей пандемии", но для этого нужно потратить миллиарды долларов на исследования и разработки. США и Великобритания будут принимать в этом участие".