Билл Гейтс спрогнозировал очередной конец эпидемии

К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.

К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс на конференции Singapore FinTech Festival.

"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс на вопрос о скорой вакцинации.

По словам Гейтса, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Важной задачей мирового сообщества после готовности вакцин станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах, указал Гейтс. "Мы должны убедиться, что мы распространяем справедливо, доступ к вакцине не должен зависеть от степени богатства", - сказал он. Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

Как отмечает CNBC, Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.