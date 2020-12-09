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Билл Гейтс спрогнозировал очередной конец эпидемии

Билл Гейтс спрогнозировал очередной конец эпидемии К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.
Здоровье
9 декабря 2020 г. 08:48
Билл Гейтс спрогнозировал очередной конец эпидемии
Билл Гейтс

К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс на конференции Singapore FinTech Festival.

"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", - заявил Гейтс на вопрос о скорой вакцинации.

По словам Гейтса, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Важной задачей мирового сообщества после готовности вакцин станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах, указал Гейтс. "Мы должны убедиться, что мы распространяем справедливо, доступ к вакцине не должен зависеть от степени богатства", - сказал он. Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

Как отмечает CNBC, Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

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Версия на английском языке Bill Gates: Six Covid vaccines could be available by spring 2021
Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts pandemiyanın bir sıra ölkələrdə sona çatacağı tarixi açıqladı

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