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Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни

Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии/
Здоровье
20 августа 2020 г. 21:24
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Билл Гейтс

Из-за огромной нагрузки на системы здравоохранения разных стран во время пандемии человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.

Он отметил, что малярийные комары не стали "делать передышку" на фоне ситуации с COVID-19.

"Комары не соблюдают социальную дистанцию. И они не носят масок", - написал Гейтс.

По словам предпринимателя, во многих странах пик COVID-19, вероятно, наступает в разгар заболеваемости малярией.

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. Представители системы здравоохранения опасаются, что то же самое может произойти и с COVID-19", - говорится в его статье.

Гейтс указал, что из-за пандемии во многих африканских регионах начались проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Он добавил, что, согласно прогнозу ВОЗ, если ситуацию не удастся урегулировать, смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.

"Нет никакого выбора между спасением жизней от COVID-19 и спасением жизней от малярии. Мир должен позволить этим странам заниматься и тем, и другим", - подчеркнул он.

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