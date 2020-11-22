Билл Гейтс предрек новую пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.

Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", - заявил Гейтс.

Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше - через три года.

Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми", - заключил он.