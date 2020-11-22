Билл Гейтс предрек новую пандемию

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.
Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.
"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", - заявил Гейтс.
Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше - через три года.
Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.
"Во второй раз мы не будем такими глупыми", - заключил он.