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Билл Гейтс предрек новую пандемию

Билл Гейтс предрек новую пандемию Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.
Здоровье
22 ноября 2020 г. 19:55
Билл Гейтс предрек новую пандемию
Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.

Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", - заявил Гейтс.

Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше - через три года.

Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts yeni pandemiyanın olacağından xəbər verdi

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